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Ezgi Mola karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı

İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı.

Yayınlanma: 09:47 - 23 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Ezgi Mola karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı

Oyuncu Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta evlenmesinin ardından hamile olduğunu açıklamıştı.

Mola “Sağlıkla gelsin. Mustafa çok mutlu. Ailemiz biliyordu ama arkadaşlarımız muhtemelen şimdi duyacak. Küçük numaralarla kaçmaya çalışmak bana yakışmaz. Onun için sizlerle de paylaştım” ifadelerini kullanmıştı.

Bir erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Mola’nın paylaşımına 410 binden fazla beğeni geldi.

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