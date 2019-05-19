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Ezgi Mola kokoreçten girdi bebekliğinden çıktı
Ezgi Mola kokoreçten girdi bebekliğinden çıktı
Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini bebeklik dönemine götürdü.
Magazin 19 Mayıs 2019 - 14:08

Yeme alışkanlıkları üzerine bir paylaşımda bulunan Ezgi Mola, ‘Bu yıl da bol bol kokoreç yedim’ şeklinde başladığı satırlarında kilosuna dikkat etmesi gerektiğini kendisine hatırlatmış. Kadrosunda yer aldığı Alice müzikalinin tatile girmesinin ardından sosyal medya hesabından keyifli paylaşımlarda bulunmaya başlayan Ezgi Mola işte şu satırları ve fotoğrafları paylaştı:



“Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (belim ağrımaya başladı)… Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim”

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