Ezgi Mola mucizeye tanıklık etti

Corona virüsü nedeniyle milyonlarca insanın ev karantinasına girmesiyle birlikte doğada kirliliğin gözle görülür bir şekilde azaldığını ve hayvanların daha özgürce hareket ettiklerine tanıklık ettik. Bununla ilgili de çok sayıda haber çıktı.

Oyuncu Ezgi Mola da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzun bir süre gündemi meşgul eden bu tarz haberleri adeta yeniden hatırlattı.

Karantina günlerini sevgilisiyle birlikte geçiren ve bu süre zarfında esprili paylaşımlar yapmaktan geri durmayan Mola, Instagram hesabından benzer bir paylaşıma imza attı.

Bir çam ağacının yanında elinde tuttuğu bir limonla poz veren Ezgi Mola bu karenin altına: “Doğayı kendi haline bıraktığımızda çam ağacı limon verdi” notunu düştü. Mola bu karesine “mucize ve makyaj yok” etiketlerini ekledi.