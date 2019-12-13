Ezgi Mola, Nebahat Çehre, Özlem Yıldız alışveriş merkezinde görüntülendi

Yeni yıl öncesi ünlü isimler alışveriş merkezine akın etti. Ezgi Mola, Nebahat Çehre ve Özlem Yıldız da, soluğu İstinyepark'ta aldı...

Ekranların sevilen oyuncularından Ezgi Mola, geride bıraktığımız gün İstinyePark’ta objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gelen sempatik oyuncunun uzun süre telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Telefon ile konuştuğu esnada muhabirler tarafından fotoğrafları çekilen Mola, gülümseyerek ‘Kolay gelsin’ dedikten sonra soru almadan arkadaşı ile birlikte Markalar Sokağı’na çıktı. Burada arkadaşıyla kahve molası veren Mola daha sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

ALIŞVERİŞ STİLİ

Türk Sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre geride bıraktığımız gün objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde spor kıyafetler içerisinde görüntülenen Çehre, 75 yaşına rağmen güzelliği, şıklığı ve zinde duruşu ile görenlere adete “Yıllara meydan okuyor” dedirtti. Alışveriş merkezinde uzun süre turlayan usta oyuncu, dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaparak ayrıldı.

YILBAŞI ALIŞVERİŞİ

Deneyimli sunucu Özlem Yıldız geride bıraktığımız gün objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinin Markalar Sokağı’nda görüntülenen Yıldız, dünyaca ünlü mağazaları gezerek yılbaşı alışverişi yaptı. Kendisini görüntüleyen gazeteciler ile de ayaküstü sohbet eden güzel sunucu “Yılbaşına kadar görüşemezsek, hepinizin yeni yılını kutluyorum.” dedi.