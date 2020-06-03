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Ezgi Mola nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
Oyuncu Ezgi Mola, karantina döneminde işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlilik kararı aldı. Bir yıla aşkın süredir birlikte olan çift eylül ayında nikâh masasına oturmayı planlıyor..
Magazin 3 Haziran 2020 - 11:56

Ezgi Mola da evli ünlüler kervanına girmeye hazırlanıyor. Genç oyuncu, 1,5 yıldır beraberlik yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile hayatını birleştirmeye karar verdi.

DÜĞÜN ÇEŞME’DE

Karantina döneminde ilişkilerini gözden geçiren çift, beraberliklerini nikâh masasına taşımaya karar verdi. Düğün hazırlıklarına başlayan ikili, ünlü tatil beldesi Çeşme'de kır düğünü konseptiyle evlenecek. Evlilik için pandeminin hafiflemesini bekleyen ikili, tarih olarak da eylül ayını belirledi.

Son güncelleme: 11:57 - 03.06.2020
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