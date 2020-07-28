Ezgi Mola: ‘Olan çocuğa, hayvana, kadına olacak!’

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik planlara bir tepki de oyuncu Ezgi Mola’dan geldi.

Mola, konu ile ilgili Twitter’dan bir mesaj paylaştı ve şöyle dedi:

‘YAZIKLAR OLSUN!’

“Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa biz kıçımızı yırtarken değişmiyorsa vardır birilerinin çıkarı.. Zaman bize hepsini tek tek gösterecek ama yine olan mazluma, sesini çıkaramayana, çocuğa, hayvana, kadına olacak. Yazık ki ne yazık! Yazıklar olsun göz yuman, vicdanı kuruyan!!”