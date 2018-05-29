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Ezgi Mola: Onlarca şerefsizi hapse tıkın ondan sonra oy isteyin
Ezgi Mola: Onlarca şerefsizi hapse tıkın ondan sonra oy isteyin
Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından paylaştığı bir haberin ardından tepkisini göstermek adına video paylaşımında bulundu.
Magazin 29 Mayıs 2018 - 08:01

Efeler Belediyesi’ne bağlı bir çöp toplama kamyonunun köpeğin üzerinden geçtiğine dair haberi paylaşan Mola, ardından da gerek hayvanlara yapılan işkenceler üzerinden ve gerekse kadına uygulanan şiddete tepki göstermek adına bir paylaşımda bulundu. Bu ortamın yaratılmasında suçlarının bulunduğunu düşündüğü siyasetçilere de seslenen Ezgi Mola çok sert ifadeler kullanmaktan da geri durmadı. İşte Mola’nın hesabından paylaştığı o ifadeler:

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