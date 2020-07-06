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Ezgi Mola: Onun da bu şekilde ölmesini diliyorum
Ezgi Mola: Onun da bu şekilde ölmesini diliyorum
Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde meydana gelen, 'yolda yatan köpeği ezme' olayıyla ilgili yorumda bulundu.
Magazin 6 Temmuz 2020 - 09:51

Hayvansever kimliğini yaptığı paylaşımlarda ön plana çıkaran ve özellikle hayvanlara şiddet olaylarında tepkisini en sert şekilde göstermekten geri durmayan Ezgi Mola, bu defa da Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde meydana gelen olayla ilgili paylaşımda bulundu.

14 Mayıs sabahı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesine bakan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde bir aracın yolda yatan köpeği ezdiği görülüyor.

Yolda yatan ‘Max’ adındaki köpek, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. B.O. tarafından ezildi. Köpek acı içinde kıvranırken B.O. aracıyla olay yerinden
uzaklaştı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken bunlar arasında dikkat çekenlerden biri de Ezgi Mola oldu.

Mola, yaşananlara tepkisini şu paylaşımla gösterdi: