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Ezgi Mola sokağa çıkma yasağını duyunca…
Ezgi Mola sokağa çıkma yasağını duyunca…
Oyuncu Ezgi Mola, bir süredir ev karantinasını sürdürürken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini evde kalmaları yönünde uyarıyor.
Magazin 11 Nisan 2020 - 09:46

Renkli ve esprili kişiliğini yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da gösteren Mola, bu defa hayvansever kimliği ile ön plana çıktı. Dün akşam saatlerinde açıklanan sokağa çıkma yasağı sonrasında pek çok insan gibi acil ihtiyaçları için dışarıya çıkmak zorunda kalan oyuncu annesine ekmek aldı ve bir uyarıda bulundu.

Sokakta gördüğü bir köpekle fotoğraf çektiren Ezgi Mola bu karenin altına şunları yazdı:

“Anama ekmek aldım kırmızı güvercinimle… Bu güzelliğimde el verdi bana. 2 gün çıkamayacağız su&mama koyun yavrulara kurban olduğum ”

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