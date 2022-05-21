Ezgi Mola sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Ezgi Mola, Twitter'da ismi üzerinden yapılan esprilerle ilgili olarak "Gündem yapmayın beni, ödüm koptu" dedi.

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Komedyen Cem Yılmaz’ın Netflix’te yayınlanan ve gündem olan dizisi ‘Erşan Kuneri’deki ‘Alev Alev’ rolüyle konuşulan Ezgi Mola, kendisinin adı ve soyadıyla ilgili isim türeten sosyal medya kullanıcılarına yanıt verdi.

Twitter’da birçok kullanıcı “Ezgi Mola’nın kaderine razı olan kuzeni Yazgı Mola”, “Ezgi Mola 2 saattir gündem olduğunu görünce Bezdi Mola”, “Ezgi Mola’nın hisleri çok kuvvetli olan kuzeni Sezgi Mola” gibi paylaşımlar yaptı.

“ÖDÜM KOPTU”

Twitter’da trend topic olan oyuncu bu paylaşımların bazılarını retweet ederken, kendisi de şu mesajı yayınladı:

“Ezgi Mola'nın kutuplardaki kankası Eskimo La! Off gündem yapmayın beni, ödüm kopuyor noluyor diye.”

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