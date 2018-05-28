Ezgi Mola taciz haberine sert tepki gösterdi

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Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncularından Ezgi Mola sosyal medya hesabından paylaştığı esprili videolarla dikkatleri üzerine çeken bir isim… Rol aldığı projelerde de esprili yönünü ortaya çıkan Mola aynı zamanda hesabından yaptığı paylaşımlarla ülkemizde hemcinslerine uygulanan şiddet ve taciz olaylarını da afişe ederek daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Mola aynı zamanda bu tarz haberlere karşı verdiği samimi tepkilerle de kimi zaman şaşırtıyor. Başarılı oyuncu son olarak İzmir Adliyesi’nde gerçekleşen bir taciz olayıyla ilgili bela okudu ve şu satırları yazdı: “Bela okumam ama sen belanı bulup cehennemde cayır cayır yan be Ferruh ve ayna kafadaki tüm g.tler!