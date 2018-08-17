Ezgi Mola, tanınmamak için imaj değiştirdi

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35 yaşındaki oyuncu Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı, sokaklarında kameralara yansıdı. Tanınmamak için imaj değişikliğine gitmeyi tercih eden Ezgi Mola, ne yaptıysa başaramadı. Görüntülenmemek için büyük çaba sarf eden oyuncu, “Beni nasıl tanıdınız” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Mola, “Beni dünyanın en iyi dövmecisi ile yakaladınız” dedi. Muhabirlerin “Sizde kaç tane dövme var? ” sorusuna Mola, “ 8 -9 tane dövme var. Fakat daha da yaptırmayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.