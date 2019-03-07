Ezgi Mola’dan eski aşkı Jason’a nispet!

Oyuncu Ezgi Mola hayranı olduğu ve beğenisini defalarca kez belli ettiği Jason Statham'a bu defa nispet yaptı.

Mola, ünlü Hollywood aktörü Jason Statham’a olan hayranlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla defalarca kez dile getirmişti. Üşenmeden filmlerinden görüntüleri montajlayan ve Statham’ın beğendiği fotoğraflarının üzerine düştüğü notlarla dikkat çeken Mola, bu defa hayranı olduğu ünlü oyuncuya nispet yaptı. Bir süredir aşk yaşadığı Mustafa Aksakallı ile arabada çekilmiş bir karesini Jason Statham’ın benzer bir görüntüsü ile birleştiren Ezgi Mola, sevgilinin yüzünü nazar boncuğu ile kapatmayı tercih ederken bu fotoğrafın üzerine ‘Naber Jason Statham’ notunu düştü.



