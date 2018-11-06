Ezgi Mola’dan ‘ince bel’ göndermesi

Kısa bir süre önce detoks kampına giren oyuncu Ezgi Mola burada yaptığı bir yürüyüş sırasında çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaştı.

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Renkli ve esprili kişiliğiyle beğeni toplayan oyuncu Ezgi Mola şimdilerde bir sağlık merkezinde detoks kampında… Geçtiğimiz aylarda benzer bir kamp deneyimini oyuncu arkadaşı Enis Arıkan ile yaşayan Ezgi Mola, kamp sırasında çıktığı bir yürüyüşten fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesabından içtiği karışımların videolarını paylaşan Mola yaptığı son paylaşımının altına yazdıklarıyla adeta kampın etkisini gördüğünü ima etti. Paylaşımının altına: “Arkadaşlar doğayla iç içe bu fotoğrafımı tam öğle tatilinize denk getirdim, “aynalı kemer ince bele” şarkısı ile likeları görelim” yazdığı notla belinin inceliğine dikkat çeken Mola’nın bu karesi yüz binin üzerinde beğeni aldı.



