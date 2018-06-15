Ezgi Mola’dan ‘Kıraathane’ notlu paylaşım

Oyuncu Ezgi Mola, yaptığı paylaşımla gündemi ne kadar yakından takip ettiğini bir kez daha gösterdi.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan Ezgi Mola, özellikle hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve bu konuda attığı sert mesajlarla öne çıkıyor. Paylaşımlarında kimi zaman çok sert ifadeler kullanmaktan da çekinmeyen Mola son paylaşımını Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı hakkında yaptı. Filmden bir sahneyi koyan Mola, filmin şahane olduğunu söylerken paylaşımının kenarına düştüğü ‘Kıraathane’ notuyla siyasi gündemi de yakından takip ettiğini gösterdi.



