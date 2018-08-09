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Ezgi Mola’dan Uzungöl tepkisi
Ezgi Mola’dan Uzungöl tepkisi
Oyuncu Ezgi Mola, Uzungöl'de yaşanan doğa katliamıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Magazin 9 Ağustos 2018 - 09:36

Yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla Uzungöl’de yaşanan doğa katliamı net bir şekilde görülüyor. Yıllar içinde yapılan ağaç kesimlerinin ve yapılan binaların Uzungöl’ün görüntüsünü olumsuz yönde değiştirdiği net bir şekilde görülürken, yaşananlarla ilgili paylaşımda bulunan ünlü isimler arasına oyuncu Ezgi Mola da katıldı. Hayvan sevgisiyle öne çıkan Mola, aynı zamanda yaşanan doğa katliamlarına da tepki gösteriyor. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Memleketini seven bunu yapmaz! Buna izin veren kimse vatanseverliği savunmasın!”

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