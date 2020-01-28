Ezgi Mola’nın ‘Batıkent kararı’ mutluluğu

Ankara Batıkent’te 17 tane sokak köpeğini zehirle öldürdükleri için yargılanan üç kişi, ‘sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme’ ve ‘çevreyi kasten kirletmek’ gibi suçlardan 10’ar yıl hapis ile 15’er bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Ezgi Mola, verdiği tepki ile karardan ne kadar memnun olduğunu gösterdi.

HAYVANSEVER KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Ezgi Mola dava sonucunun paylaşıldığı bir iletiyi takipçilerine ulaştırdı ve üzerine de şu notu düştü: “Teşekkürler sayın hakim! Adalet! Bunu bugün köpeğe yapan, yarın sana, bana çocuğumuza yapabilirdi. Cezasını çeksin inşallah dersini alsın!”