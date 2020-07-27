Ezgi Mola’nın İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Kötülüğün önünü açmaya çalışan zihniyet…

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından siyah beyaz bir karesini paylaşarak kadına şiddete dikkat çekmek adına başlatılan meydan okumaya destek verdi. Mola paylaşımında İstanbul Sözleşmesi'nin önemine de dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve şiddete uğrayan tüm canlılar için tepkisini net bir şekilde ortaya koyan oyuncu Ezgi Mola, bu defa hesabını kadına şiddete tepki göstermek için kullandı.

Son birkaç ay içerisinde artış gösteren kadın cinayetlerine tepki çekmek adına başlatılan meydan okumaya gülümserken görüldüğü siyah beyaz bir fotoğrafla destek olan Mola, bu fotoğrafın yanına yazdıklarıyla İstanbul Sözleşmesi’ne göndermede bulundu:

“Bu sözleşmenin 4 temel ilkesi var: Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi , şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül eş güdümlü ve etkili bir işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. YANİ ARKADAŞLAR BU ANLAŞMA KADINLARIN YAŞAM GÜVENCESİDİR, ELİMİZDEN ALINMAMALIDIR”

BİR TAKİPÇİSİ SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLMEK İSTEDİĞİMİZİ HATIRLATINCA…

Ezgi Mola’nın bu paylaşımının altına bir takipçisi ülke olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme konusunun tartışmada olduğunu hatırlatması üzerine Mola şu yanıtı verdi:

“Vicdanlı, bilinçli, insanını, kadınını koruyacak olan bu anlaşmayı yok saymaz! Merhamet yoksunu, kötülüğün önünü açmaya çalışan zihniyet bu anlaşmayı yok sayar! Göreceğiz”