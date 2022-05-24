Ezgi Mola’ya Musa Orhan cezası

Oyuncu Ezgi Mola'ya, tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaretten 6 bin 960 lira para cezası verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncu Ezgi Mola hakkında geçen yıl Batman’da intihar eden İpek Er’in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“SANATÇI OLARAK SESİMİ DUYURDUM”

Duruşmada son sözlerini söyleyen Ezgi Mola, “Sanığı tanımam, bu söylemim tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyeli olan kişileredir. Benim söylemimden önce yapılan haberleri okuduktan sonra bu adamı tecavüzcü olarak değerlendirdim. Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Sanatçı olarak sesimi duyurdum, herkes gibi tepkimi dile getirdim” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Mola’ya ‘hakaret’ suçundan 6 bin 960 lira adli para cezasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ezgi Mola 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! #MusaOrhanTutuklansin” paylaşımında bulunmuştu.

Musa Orhan’ın avukatı, Ezgi Mola’nın paylaşımıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Hazırlanan iddianamede, Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. İddianame, Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Mola hakkında dava açılmıştı.

Olayın ardından sosyal medyada binlerce “Ezgi Mola yanız değildir” mesajı paylaşılmıştı. .

İlginizi Çekebilir Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı