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Ezgi Sertel ikiz annesi oldu
Ezgi Sertel ikiz annesi oldu
Sunduğu yemek programları ve samimi tavırlarıyla yıldızı parlayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, ikiz bebeklerini kucağına aldı.
Magazin 23 Ocak 2020 - 10:49

Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapan Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu ile aynı dizide yer aldığı sıralarda set arkadaşlığını aşka dönüştürmüştü. Ünlü çift, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye’nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, şu sıralar anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğuma gireceğini duyuran Ezgi Sertel’den, güzel haber geldi. Ezgi Sertel’in, ikiz bebeklerini dünyaya getirdiği duyuruldu. Oğulları Tibet ve Mert’i kucağına alan Ezgi Sertel, bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

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Son güncelleme: 10:50 - 23.01.2020
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