Ezgi Sertel ikizlerine 40 uçurdu!

Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu, ikizlerini ocak ayının son günlerinde kucaklarına almıştı. Sertel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bizim 40'ımız çıktı' şeklinde bir paylaşıma imza attı.

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, set arkadaşı Ozan Çobanoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye’nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuştu.

Ezgi Sertel, ikizlerinin 40’ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak “Bizim 40'ımız çıktı. Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin.” notunu düştü.