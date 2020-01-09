Ezgi Sertel’in kiloları yemekten değil bebekten

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, ikizlerine kavuşmak için gün sayıyor. Bir hayli kilo aldığı gözüken ünlü sunucu hayatının en güzel dönemini geçirdiğini açıkladı.

Sunduğu yemek programları ile tanınan ve iştahı ile dikkat çeken Ezgi Sertel, geçtiğimiz yıl Arka Sokaklar’ın oyuncusu Ozan Çobanoğlu ile evlenmişti. Mutlu evlilikleri süren çift, bugünlerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.



Sertel, daha önce iki kez hamile kalmış ancak bebeklerini düşürmüştü. Ünlü sunucu şimdilerde hamileliğinin 33. haftasını geride bıraktı. İkiz erkek bebeklerini kucağına almak için gün sayan Sertel, Instagram hesabından hamilelik sürecini paylaşıyor.



Hayatının en güzel dönemini geçirdiğini söyleyen Sertel, “Bugün 33. haftamıza girdik çok şükür. Dua edin, 26. haftada erken doğum riski taşımam nedeniyle istirahatle doğumu ertelemeye çalışıyoruz ve haftalar geçtikçe mutlu oluyoruz Biraz daha durun yavrularım benim! Hayatımın en güzel dönemi, şükürler olsun. İçimde atan iki minik kalp. Yanımda bizim için aşkla atan bir kalp” dedi.