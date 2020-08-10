Ezgi ve Oğulcan’ın pazar gezisi

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin aşkından ilk kere geçtiğimiz mayıs ayında gelmiş ve ikilinin birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Eyüboğlu, sosyal medya hesabından mutlu giden aşklarına dair yeni bir paylaşımda bulundu.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği aşklardan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin birlikteliği doludizgin devam ediyor. Evlilik yolunda giden ilişkilerinde zaman zaman sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulunan ikiliden Ezgi Eyüboğlu mutlu geçen pazar gününe dair bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından bir botta çekilmiş karelerini paylaşan Ezgi bu karenin altına şu satırları yazdı:

“Çok güzel ve keyifli bir pazar günü geçirdim, hiç stres olmadım ve bol bol güneş ışığı aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum”