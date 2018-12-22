Ezgi’den Bergüzar’a destek: Kötü kalp…

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Oyuncu Bergüzar Korel’in yeni imajı bir magazin programı tarafından ‘Şabaniye’ye benzetilmiş ve başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımla hakkında yapılan haberlere sert tepki göstermişti. Yaptığı bu sert paylaşım içerisinde kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmeyen Korel’e bir destek de Ezgi Mola’dan geldi. Meslektaşı Bergüzar Korel’in paylaştığı fotoğrafı kendi hesabına taşıyan Mola bu karenin üzerine; “Bayılıyorum bu haline, her haline… Kötü kalp güzel göremez. Sevgisizliklerinin kurbanı bazıları…” notunu düştü.



