Ezgi’nin paylaşım bahanesi…

Sunucu Ezgi Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıma düştüğü notla takipçilerinden ilginç bir yorum aldı.

Avcı, üç yıldır birlikte yaşadığı Beşiktaş formasını giyen Karadağlı basketbolcu, Nemanja Djurisic ile geçen hafta dünya evine girdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evlilik gününe dair paylaşımlarda bulunan Avcı, düğün sonrası da takipçilerinden uzak kalamadı ve paylaşımlarına devam etti.

Sevenleriyle Instagram üzerinden buluşan ve yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren Ezgi Avcı, son olarak evinden bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşıma düştüğü “Işığı hoş köşe bulmuşum” notuyla takipçilerine ‘paylaşımda bulunmak için kendisine bahane yaratmış’ şeklinde yorumlar yaptırdı.