Ezhel, içi dona dona bedelini ödedi

Türk rapinin önde gelen isimlerinden olan Ezhel, vatani görevini yapmak için askere gitti. Ünlü rapçi askeriyeden de ilk fotoğraflarını paylaştı.

Geçtiğimiz ay verdiği son konserinde askere gideceğini duyuran Ezhel’den ilk fotoğraflar geldi. Vatani görevi için askere giden ve nöbete çıkan Ezhel, -2 derecede ağzından duman çıkarttığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ezhel daha sonra yaptığı paylaşımı ise içtima alınmasını beklerken yaptı. Rapçi bu fotoğrafına da son çıkardığı ‘Aya’ isimli şarkısından esinlenerek “Götür beni içtimaya aya aya” notunu düştü.

Eksi 2 derecede fotoğraf paylaşan Ezhel, “Bedelini ödedik içimiz dona dona” notunu yazdı.

“EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER”

Geçtiğimiz ay Volkswagen Arena’da sahneye çıkan Ezhel, konserin sonunda annesini yanına çağırmış ve askerlik haberini vermişlerdi. Anne Ulya Turgut, “Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgi ise annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019’un son konseri Sercan’ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker” demişti.

Annenin bu sözlerinin ardından konsere gelen kalabalık “En büyük asker bizim asker” tezahüratları yapmıştı. Ezhel ise hayranlarının sevgi gösterisine asker selamı ile karşılık vermişti.