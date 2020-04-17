Ezhel kimdir? Ezhel (Ömer Sercan İpekcioğlu) nereli ve kaç yaşında?

Ezhel, 1990 doğumludur. 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyuran Ezhel hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ezhel nereli ve kaç yaşında?

2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaştıran Ezhel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ezhel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

EZHEL KİMDİR?

Türk rapçi ve söz yazarı Ezhel (Ais Ezhel) yani Ömer Sercan İpekcioğlu, 1 Temmuz 1990 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başlayan Ezhel, rap kariyerine solo olarak başlamış ve Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtmıştır.

İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Yaptığı müziğin türünü “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlayan Ais Ezhel, 24 Mayıs 2018 tarihinde bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 19 Haziran 2018 tarihinde beraat etti.

Albümleri:

Müptezhel (2017)

Lights Out (2019)

Single’ları:

“Pelesenk” (feat. Aga B) (2012)

“Antrenman” (feat. Kamufle, Aga B & Harun Adil) (2012)

“Psikokramp” (feat. Red) (2012)

“Atesi Yak” (feat. Aga B) (2016)

“3 Gün” (2016)

“Gerçek Sandım” (feat. Sansar Salvo) (2016)

“Kayip Nesil” (feat. Kamufle & Aga B) (2016)

“İmkansızım” (2017)

“Kazıdık Tırnaklarla” (2018)

“KAFA10” (2018)

“Felaket” (2019)

“Summer of My Life” (2019)

“ne deve ne kush” (2019)

“Boynumdaki Chain” (2019)

“Olay” (2019)

“Lolo” (2019)

“Aya” (feat. Murda) (2019)

“Wir sind Kral” (feat. Ufo361) (2019)

“Mon Ami” (feat. Eno) (2019)

“Bi Sonraki Hayatımda Gel” (feat. Murda) (2020)