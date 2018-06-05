Ezhel kimdir? İşte Ezhel’in asıl adı ve şarkıları…

Ünlü rapçi Ezhel'in 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Asıl adı Ömer Sercan İpekçioğlu olan Ezhel hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme” suçundan dava açıldı. Peki Ezhel kimdir? İşte şarkıları...

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Son dönemlerde internet üzerinden çokça dinlene şarkıcılar arasında yer alan Ezhel, “Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı. 10 yıla kadar hapsi istenene Ezhel kimdir merak ediliyor. İşte asıl adı Ömer Sercan İpekçioğlu olan Ezhel hakkında bilinmeyenler…

EZHEL KİMDİR?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır.



Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne “Yaprak Düşerse” şarkısı ile katkıda bulunmuştur.