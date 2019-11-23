Ezhel’in sevgilisinden tepki çeken yatak pozu!

Yaptığı çalışmalar ve müzik tarzıyla Türkiye’nin kalbini kazanan Rapçi Ezhel’in özel hayatı da merak konusu oluyor… Ezhel, yaklaşık 6 aydır model Abiba Bakayoko ile beraber. Ezhel’in kalbini kaptırdığı güzel Abiba Bakayoko, Almanya Berlin doğumlu. Ayrıca melez güzel Bakayoko’nun, güzelliği de tescilli.

CESUR PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

2016 yılında düzenlenen Fildişi Sahili Güzellik Yarışması’nda birinci seçilen Bakayoko bir süredir Ezhel ile birlikte. Sık sık Berline’e giden Ezhel ile de memleketi Berlin’de tanıştığı düşünülüyor. 26 yaşındaki Bakayoko, ülkesinde fotomodellik yapıyor, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu an Ezhel ile İstanbul’da aşka dalan güzel model, son pozuyla Ezhel hayranlarının diline düştü. Bakayoko, sadece çarşafa sarındığı çıplak yatak fotoğrafıyla Ezhel hayranlarının ilginç yorumlarına maruz kaldı.

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