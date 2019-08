Ezo Sunal’ın ölümden döndüğü anlar: Camlar tuzla buz oldu!

Sunal, kendilerine çarpan tekne sürücüsünün iddialara göre alkollü olduğunu ve kazayı şans eseri yara almadan atlattıklarını belirtti. Sunal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, beraberindeki 3 kişi ile beraber Büyükada'dan Dragos iskelesine doğru deniz taksisiyle ilerledikleri sırada, hızla ilerleyen bir teknenin kendilerine çarpmasıyla kaza geçirdi. İşte Ezo Sunal’ın kaleminden o anlar:

“Dün akşam korkunç bir deneyim yaşadım. Dün o şokla tam idrak edememişim şimdi bir daha düşününce ne kadar ucuz atlattığımızı anladım. Şöyle özetleyeyim; çok sevdiğimiz aile dostlarımızın oğlu Deyvi’nin barmitzvah törenine katılmak için Büyükada’ya gittik. Tören harikaydı, sıcacık bir ailenin dostluklarına şahit olduk, gençlerin hazırladıkları dans ve gösterileri keyifle izledikten sonra eve dönmek için 4 kişi deniz taksiye bindik. Gecenin güzelliğinden bahsediyorduk. Keyfimiz yerindeydi. Dragos iskelesine doğru giderken tam yolun yarısında benim oturduğum tarftan bizimkinden daha büyük bir tekne bize korkunç bir süratle çarptı. Bir anda camlar tuz buz oldu, yüzümüze gözümüze saçımıza her yerimize camlar sıçradı.

Teknenin devrilmemesi, yangın çıkmaması, kazayı sağlam, yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi. Hayatımda ilk defa bu kadar korktum. Hani hep deriz ya bir anda her şey değişebilir, yarın ölecekmiş gibi yaşa… işte “o an” her an olabilir onu çok net deneyimledim. Çok şükür iyiyiz. Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş… Bana böyle bilgi verildi ancak karşı tarafı hiç tanımıyorum ve gerçekten neler oldu bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem. Umarım hiç kimseye zarar gelmemiştir. Bu paylaşımı bir hatırlatma olsun, bilinçlenelim diye yapma ihtiyacı duydum. Sorumluluk sahibi olalım, can güvenliği bu geri dönüşü, özürü yok. Sağa kaydırarak fotoğraflara bakabilirsiniz. Güvende olun, sağlıkla kalın, her anın değerini bilin, güzel yaşayın bugünlük temennim bu, Sevgiyle…”