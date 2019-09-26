Fadik Sevin Atasoy: Bizi itip bir de söylendi

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim'de sergilemeye hazırlandığı tiyatro oyunu için geldiği İstanbul'da hiç de hoşuna gitmeyen bir deneyim yaşadı.

Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ve kendisinin yazıp oynadığı ‘Muse-Bir Esin Perisi Davası'nı sergilemek üzere bir süredir İstanbul’da bulunan Fadik Sevin Atasoy, twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla şehrin sokaklarında yaşadığı talihsiz bir deneyimi paylaştı.

“BİZİ KALDIRIMDA İTTİ”

Sokakta rastladığı yaşlı bir kadına yardım ettikten sonra kaldırımda kendi yaşlarında bir kadın tarafından itilen Atasoy hiç beklemediği bu çıkış karşısında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve durumu protesto etti. İşte Atasoy’un o satırları:

“Dün yaşlı bir hanımefendinin koluna girip kaldırımda ona eşlik etme şansına nail oldum, yine ben yaşlarda bir hanımefendi bizi kaldırımda itip bir de yavaş yürüyoruz diye söylendi, ne denir şimdi buna, biz toplum olarak ne zaman bu kadar….? olduk?”