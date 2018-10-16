Fahrettin Çimenli hayatını kaybetti!

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Efsane sanatçılara eşlik eden tambur sanatçısı Fahrettin Çimenli'nin, 84 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Türk Sanat Müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “TRT İstanbul radyosu arşivinde 1000 kadar taksim kaydı bulunan ve efsane sanatçılara eşlik eden, tambur virtüözü büyük usta Fahrettin Çimenli'yi kaybettik. Değerli sanatçımız için yarın 17 Ekim 2018 Salı günü saat 13.30’da 50 yıl hizmet verdiği TRT İstanbul Radyosu'nda tören yapılacak. Cenazesi ise ikindi namazına müteakip, Kadıköy Galip Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve Edirnekapı Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullanarak Fahrettin Çimenli'nin Coşkun Sabah'la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.



