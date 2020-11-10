Fahrettin Koca’nın 10 Kasım paylaşımına Gökhan Özoğuz’dan sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 9'u 5 geçe 'siyah maske' üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Kara maskeyle 10 Kasım yad edilmez" diyerek tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde attığı tweet tepkilere yol açtı. Bakan Koca, 82 yıl önce bugün vefat eden Türkiye’nin kurucusunu anmak için saat tam 9’u 5 geçe ‘siyah maske’ görselli bir paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medyada tepki çeken fotoğrafın altına şu satırları yazdı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz.”

“KARA MASKEYLE 10 KASIM YAD EDİLMEZ”

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da Bakan Koca’nın paylaşımına tepki gösterdi.

Özoğuz,Koca’nın paylaşımını alıntılayarak, “Sayın Fahrettin Bey, kara maskeyle 10 Kasım yad edilmez. Atamız bugün hâlâ ve her zaman kalbimizde diridir” dedi.

Koca tepkilerin artması üzerine iki saat sonra Atatürk fotoğraflı bir paylaşım yaptı.