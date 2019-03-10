Fahri İlker, kuzeni Sıla’ya destek verdi

Geçtiğimiz günlerde ‘Dargınım’ adlı single’ı ile sevenlerine bir kez daha merhaba diyen Fahri İlker, şarkıcı ‘Sıla ile akraba olmam benim için bir öncelik değil, hep birlikte bir kadına karşı yapılan şiddete karşı durmamız gerekiyor. Umarım Sıla bu olayı en az zararla atlatır bana ihtiyacı olduğunda her zaman yayındayım dedi.

İlker sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben bir kız babasıyım ve kadınlara karşı tırmanan şiddet kültüründen ürküyorum. Maalesef şiddet kültürü ülkemizin bir gerçeği. Başımı hangi yöne çevirsem şiddet var. Artık sokakta, futbolda her yere hakim olmuş durumda. Nedeni ise bir türlü önüne geçemediğimiz bir cehalet. Anneler bu konuda elinden geleni yapıyor. Bir baba olarak diğer babalara seslenmek istiyorum. Kız babaları olarak buna kesinlikle dur dememiz gerekiyor. Erkek evlatları olan babalar da çocuklarını bu şiddet kültüründen uzak tutmalı. Eğer biz babalar bu gün bunu yapmazsak bu günün küçük kızları büyüdükleri zaman tehlikede demektir. Eğer babalar olarak bu zorba kültürüne dur diyemezsek sadece kızlar değil erkek çocuklar da gelecek günlerin kurbanları olacak. Benim kırmızı çizgim şiddetin her türlüsü. Şiddete artık dur diyelim”