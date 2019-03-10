Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Fahri İlker, kuzeni Sıla’ya destek verdi
Fahri İlker, kuzeni Sıla’ya destek verdi
Oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı dava sürecinde zor günler geçiren şarkıcı Sıla için kuzeni Fahri İlker çarpıcı açıklamalar yaptı.
Magazin 10 Mart 2019 - 07:30

Geçtiğimiz günlerde ‘Dargınım’ adlı single’ı ile sevenlerine bir kez daha merhaba diyen Fahri İlker, şarkıcı ‘Sıla ile akraba olmam benim için bir öncelik değil, hep birlikte bir kadına karşı yapılan şiddete karşı durmamız gerekiyor. Umarım Sıla bu olayı en az zararla atlatır bana ihtiyacı olduğunda her zaman yayındayım dedi.

İlker sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben bir kız babasıyım ve kadınlara karşı tırmanan şiddet kültüründen ürküyorum. Maalesef şiddet kültürü ülkemizin bir gerçeği. Başımı hangi yöne çevirsem şiddet var. Artık sokakta, futbolda her yere hakim olmuş durumda. Nedeni ise bir türlü önüne geçemediğimiz bir cehalet. Anneler bu konuda elinden geleni yapıyor. Bir baba olarak diğer babalara seslenmek istiyorum. Kız babaları olarak buna kesinlikle dur dememiz gerekiyor. Erkek evlatları olan babalar da çocuklarını bu şiddet kültüründen uzak tutmalı. Eğer biz babalar bu gün bunu yapmazsak bu günün küçük kızları büyüdükleri zaman tehlikede demektir. Eğer babalar olarak bu zorba kültürüne dur diyemezsek sadece kızlar değil erkek çocuklar da gelecek günlerin kurbanları olacak. Benim kırmızı çizgim şiddetin her türlüsü. Şiddete artık dur diyelim”

İLGİLİ HABERSıla ve Ahmet Kural davası ertelendi
Son güncelleme: 12:05 - 10.03.2019
Etiketler