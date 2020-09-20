Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen’e benzetildi

Son günlerde yeniden ekranlara döneceği konuşulan Fahriye Evcen, bu kez annesi Hatime Evcen ile sosyal medyada gündem oldu.

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dizi aşkını gerçek hayata taşıyan ünlülerden biri. Mutlulukları her zaman parmakla gösterilen ikili nisan 2019’un Nisan ayında oğulları Karan’ı kucaklarına almışlardı. Çift sosyal medyadan sık sık özel hayatlarıyla ilgili paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

YORUM YAĞDI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit özel hayatları ilgi odağı oluyor Fahriye Evcen’in annesi Hatime Evcen ise hayranları tarafından son zamanlarda merak konusu olmuştu. Evcen’in annesinin gençlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Fotoğrafı görenler ‘Fahriye'nin güzelliğini nereden aldığı belli oldu’ yorumunda bulundu.