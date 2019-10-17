Fahriye Evcen, doğum kilolarını verdi
Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Karan’ı dünyaya getiren Fahriye Evcen, doğum sonrası fazla kiloları nedeniyle olumsuz yorumlara maruz kalmıştı. Eşi Burak Özçivit ile çıktığı tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen’in, doğum kiloları çok konuşulmuştu. Evcen o dönemlerde, “Her anne, her kadın çok güzeldir.” mesajını vermişti.
SIKI DİYET YAPTI
Kilo vermeye karar veren Fahriye Evcen, sosyal medya sayfasından yeni bir fotoğraf paylaştı. Evcen’in, fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.