Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Fahriye Evcen, doğum kilolarını verdi
Fahriye Evcen, doğum kilolarını verdi
Doğumun ardından eşi Burak Özçivit'le tatile çıkan Fahriye Evcen, tatil dönüşü havalimanında görüntülenmişti. Evcen'in doğum kiloları ise çok konuşulmuştu. Tatil sonrası sıkı bir diyete başlayan Evcen, fazla kilolarından kurtuldu.
Magazin 17 Ekim 2019 - 10:21

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Karan’ı dünyaya getiren Fahriye Evcen, doğum sonrası fazla kiloları nedeniyle olumsuz yorumlara maruz kalmıştı. Eşi Burak Özçivit ile çıktığı tatil dönüşü havalimanında görüntülenen Fahriye Evcen’in, doğum kiloları çok konuşulmuştu. Evcen o dönemlerde, “Her anne, her kadın çok güzeldir.” mesajını vermişti.

SIKI DİYET YAPTI

Kilo vermeye karar veren Fahriye Evcen, sosyal medya sayfasından yeni bir fotoğraf paylaştı. Evcen’in, fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.

Son güncelleme: 10:25 - 17.10.2019
Etiketler