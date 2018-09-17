Fahriye Evcen hamile iddiası

Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 3 yıllık ilişkilerinin ardından 2017 yılında Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan düğün ile dünya evine girmişti. İkilinin mutlu giden evliliği hamilelik iddialarıyla yeniden magazin sayfalarına konu oldu.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Burak Özçivit’in adının Diriliş Ertuğrul dizisiyle anılmasının ardından çiftten bir haber daha geldi. Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre bir süredir bebek isteklerini dile getiren çift, mutlu haberi geçtiğimiz gün aldı. İki aylık hamile olan Fahriye Evcen şimdilerde mutluluğunu sevdikleriyle paylaşıyor. İki ismin de sosyal medya hesaplarından hamileliği doğrulayan bir açıklama yapmamış olması kafaları karıştırırken, ikilinin takipçileri onların sosyal medya hesaplarına hamilelikle ilgili tebrik mesajlarını atmaya başladı.