Fahriye Evcen kimdir, kaç yaşında? Fahriye Evcen nereli?

Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle tanınmaya başlayan Fahriye Evcen hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Fahriye Evcen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken Türkiye'den dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur.

2005 yılında rol aldığı ve baş rollerinde, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Göksel Arsoy gibi Türk sinemasının devlerinin rol aldığı Asla Unutma adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Evcen, asıl büyük çıkışını ise Reşat Nuri Güntekin‘in aynı adlı eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü dizisindeki oynadığı Necla karakteri ile yapmıştır.

2010 yapımı Türk filmi Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak'ta, Claudia Cardinale'nin gençliğini canlandıran Fahriye Evcen, 2017 yılında Los Angeles merkezli yayın yapan BuzzNet listesinde Gigi Hadid, Adriana Lima, Angelina Jolie gibi isimlerle birlikte dünyanın en güzel 30 kadını arasında gösterildi.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul’daki Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlenen Fahriye Evcen'in, 2019 Nisan ayında dünyaya gelen Karan isminde bir oğlu bulunmaktadır.

Son olarak Ölene Kadar adlı dizide rol alan Fahriye Evcen, 1.70 metre boyunda ve İkizler burcudur.

Ödülleri:

2013 – YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Sinema Oyuncusu – Evim Sensin

2013 – MGD 19. Altın Objektif Ödülleri – En İyi Kadın Sinema Oyuncusu – Evim Sensin

2013 – Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Sinema Kadın Oyuncusu – Evim Sensin

2014 – Elle Style Awards – En Stil Sahibi Kadın Oyuncu

2016 – YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu – Aşk Sana Benzer

2016 – Altın Sebilj Ödülü – Yılın Oyuncusu – Çalıkuşu

2017 – AYD Ödülleri – En Beğenilen Marka Yüzü – Koton

2017 – Türkiye Gençlik Ödülü – En İyi Film Oyuncusu – Sonsuz Aşk

2017 – İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülü – Yılın Oyuncusu – Sonsuz Aşk/Ölene Kadar

Fahriye Evcen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Ölene Kadar (Selvi Nardan) (TV Dizisi)

2017 – Sonsuz Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 – Aşk Sana Benzer (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura 2. Sezon (TV Dizisi)

2013 – Çalıkuşu (Feride) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Mehpare) (TV Dizisi)

2012 – Evim Sensin (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 – Yalancı Bahar (Zeynep Karaman) (TV Dizisi)

2010 – Takiye: Allah'ın Yolunda (Sevde) (Sinema Filmi)

2010 – Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Genç Sinyora Enrica) (Sinema Filmi)

2009 – Alvin ve Sincaplar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Tutulması (Pınar) (Sinema Filmi)

2007 – Cennet (Kız) (Sinema Filmi)

2006 – 2010 – Yaprak Dökümü (Necla) (TV Dizisi)

2006 – Hasret (Songül) (TV Dizisi)

2005 – Asla Unutma (Hande) (TV Dizisi)