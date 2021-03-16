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Fahriye Evcen sosyal medyanın diline düştü!

Fahriye Evcen'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Evcen'in arkasındaki kapının çizgilerinin yamulduğunu görenler; oyuncunun, fotoğrafına photoshop yaptığını iddia ederek yorum yağdırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:08, 16/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Fahriye Evcen sosyal medyanın diline düştü!

Meslektaşı Burak Özçivit’le beş yıl önce nikah masasına oturan ve 2019’da anne olan Fahriye Evcen, 2017’den beri setlerden uzak bir yaşam sürüyor. Dev markaların reklam yüzü olan 34 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla iletişim kuruyor.

Fahriye Evcen’in son paylaşımındaki paylaşımındaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Evcen’in arkasındaki kapının çizgilerinin yamulduğunu görenler; güzel oyuncunun, fotoğrafına photoshop yaptığını iddia etti.

Takipçileri, oyuncuya “Fahriye Evcen de olsan o kapı yamulacak”, “Daha profesyonel olmalısın”, “Yapma be kadın”, “O da yapıyorsa biz ne yapalım” gibi yorumlar yaptı.

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