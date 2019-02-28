Fahriye Evcen uzun 22 gün sonra…

En son 6 Şubat'ta bir paylaşımda bulunan ve sonrasında rahatsızlandığı gerekçesiyle hastaneye yatan oyuncu Fahriye Evcen'den uzun süre sonra paylaşım geldi.

Oyuncu Burak Özçivit ile yaptığı evlilikten bir bebek bekleyen Fahriye Evcen’in hastalandığına dair çıkan haberler hayranlarını üzmüş herkes Evcen’in sağlık durumunu merak etmişti. Çıkan hastalık haberlerinin ardından Fahriye Evcen cephesinden bir açıklama gelmiş ve bizzat Burak Özçivit, eşinin 2-3 gündür hastanede tedavi altına alındığını aktarmış ve bebeklerinin durumunun da iyi olduğunu dile getirmişti.

TABURCU OLDUKTAN SONRA İLK KEZ

Fahriye Evcen kısa bir süre sonra taburcu olmuş ve evinin balkonundan çektiği görüntüleri instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı. Ancak Fahriye Evcen’in bu hastalık sonrasındaki ilk fotoğraf paylaşımı tam 22 gün sonra geldi. Bu paylaşım için eski yıllara ait fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü seçen Evcen, kalp emojili fotoğrafını yorumsuz olarak paylaştı.