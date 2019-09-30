Fahriye Evcen’den 1,5 ay sonra gelen aşk paylaşımı

Oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten bir de çocuk sahibi olan Fahriye Evcen'den aşk paylaşımı geldi.

Sosyal medya hesabından eşi Burak Özçivit’le birlikte çekilmiş fotoğraflarını nadiren paylaşan Fahriye Evcen, bu tarz paylaşımlar yaptığında çok büyük ilgi görüyor ve beğeni alıyor. Özellikle doğum sonrası kilolu görüntüleriyle uzun süre kendisinden söz ettiren Evcen tüm bunları geride bıraktığını eşiyle birlikte çektiği selfie ile gösterdi. Evcen instagram hesabından son paylaşımını geçtiğimiz ağustos ayında yapmıştı.

MİLYONU GEÇEN BEĞENİ

Yurt dışında büyük bir ilgi gören ve çok sayıda takipçisi olan çift yaptıkları bu selfie ile sevenlerini heyecanlandırırken Fahriye Evcen, ‘Aşk’ notunu düştüğü ve kalp emojisi koyduğu selfiesi ile henüz bir gün olmadan 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. Eşi Burak da Fahriye’nin bu selfiesinin altına kalp emojisi koyarak öne çıktı.