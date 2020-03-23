Fahriye Evcen’den farklı bir corona paylaşımı
Güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve corona virüsü hakkında hissettiklerini şu sözlerle aktardı:
* Evren yani aslolan evimiz veya başka bir güç insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bizi evlerimize hapsederek… ‘yoruldum dinlenmeye ihtiyacım var’ diyor.
* Bence yavaşlayalım özümüze dönelim insan olmaya dair bazı değerleri hatırlayalım iyilikleri görelim ve çoğaltalım iyi insan olamaya çabalayalım var olana saldırmak yerine elimizde olanla yetinmeyi öğrenelim yada kendimiz var edelim.
* Şu dönemi de sadece yaşayalım ne yaşadığımızı gösterme çabamız olmadan vereceği tüm zorluklarla yaşayalım ve görelim lütfen görelim. Biraz yavaşlayalım bence ve bu süreçte mutlaka evde kalalım.