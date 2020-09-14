Fahriye Evcen’den Filiz Akın’a: Siz isteyin ben hep söylerim

Usta oyuncu Filiz Akın, Fahriye Evcen'in "La Vie En Rose" şarkısını söylediği videoyu paylaştı. Bu paylaşımı sonrası Akın'a teşekkür eden Evcen, "Siz isteyin ben hep söylerim" yorumunda bulundu.

Instagram hesabından oyuncu Fahriye Evcen’in şarkı söylediği anların videosunu paylaşan oyuncu Filiz Akın, “Güzel bir şarkı, güzel bir ses ve yurt dışından da çok hayranı olan güzel oyuncu Fahriye Evcen… Edith Piaf’tan bir şarkıyla La Vie En Rose… Tabii ses o kadar genç ki Edith Piaf’taki o acı ve yaşanmışlık dolu sesi burukluğu yok… Olsun böyle de huzur verici” diye yazdı.

Evcen de usta oyuncuya teşekkür ederek Instastory’de “Sevgili Filiz Akın ne kadar zarif. Teşekkür ederim. Siz isteyin ben hep söylerim” ifadesini kullandı.