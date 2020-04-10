Fahriye Evcen’den sade karantina pozu

Evde kendisini karantina altına alan oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde yaptığı parmak dansıyla sosyal medyada büyük ilgi uyandırmıştı. Evcen, şimdi ise yastıkla poz veren ünlüler akımına uymayarak sade bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.

Corona virüsüyle mücadele etmek için tüm dünyada herkes evlere kapanırken sosyal medyada pek çok akım başladı. İnternet ortamının en dikkat çeken akımlarından biri ‘Quarantine Pillow Challenge’ oldu. Ünlüler, influencer’lar ve sosyal medya kullanıcıları akıma uymak için yastıktan elbise yapıp fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Durum böyle olunca sosyal medya yastık pozlarıyla dolup taştı.

KARANTİNA PAYLAŞIMI

Ünlü isimler arasında bu akımı saçma bulup katılmayanlar da var. Bunlardan biri de güzel oyuncu Fahriye Evcen oldu.

