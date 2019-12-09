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Fahriye Evcen’i üzen haber! Babasının hastalığı nüksetti…
Fahriye Evcen’i üzen haber! Babasının hastalığı nüksetti…
Oyuncu Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti. Baba Ramazan Evcen, İstanbul'da bir özel hastanede tedaviye alındı.
Magazin 9 Aralık 2019 - 16:25

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, babasının hastalığının nüksetmesiyle kahroldu. Baba Ramazan Evcen, geçtiğimiz yıl kanser hastalığına yakalanmış ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.

Ramazan Evcen’in kanseri yeniden ortaya çıktı. Baba Evcen, İstanbul’daki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Fahriye Evcen’in morali bu üzücü gelişme sonrasında çok bozuldu. Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in yanında olduğu ve destek verdiği öğrenildi.

Fahriye Evcen’in babası Ramazan Evcen (en solda).

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Son güncelleme: 16:26 - 09.12.2019
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