Fahriye Evcen’in bebeğini yoruma boğdular
Pek çok ünlü isim, Evcen’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı yoruma boğarken, Karan bebek hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. Fahriye Evcen’in oğlu Karan ile çektirdiği ve ‘Karan’ım Uzay gemisi kaptanı’ notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. İşte ünlü isimlerden gelen o dikkat çekici yorumlar:
Deniz Seki:
Maşallah Allah bağışlasın
Ebru Polat:
Anne çok güzel, baba çok yakışıklı… çocuk mükemmel doğmuş maşallah
Demet Akalın:
En karizmatik ünlü bebeği diyebilir miyiz? Yes
Fulden Uras:
Rabbim güzel yazılar yazsın. Anne çok güzel , baba çok yakışıklı Maşallah Karan bebek sana