Fahriye ve Burak ‘görümce’ açıklamasının ardından…

Oyuncu Fahriye Evcen hakkında geçen hafta ilginç bir iddia ortaya atılmış, güzel oyuncunun görümcesi ile köprüleri yaktığı yazılıp çizilmişti. Ancak Fahriye Evcen bir süre sonra bu iddiaları yalanladı. Tüm bu kafa karışıklığı sürerken Fahriye cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Özel hayatlarıyla fazlaca gündeme gelmeyen Fahriye ve Burak Özçivit çifti şimdilerde ev karantinası günlerini devam ettiriyor. Zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen ve bu sürecin nasıl geçtiğine dair paylaşımlarda bulunan çiftin adı geçtiğimiz gün dikkat çeken bir iddiayla gündeme gelmişti.

İddiaya göre Fahriye Evcen ve görümcesinin arası bozulmuş, güzel oyuncu oğlu Karan’ı bile görümcesinin görmesini istemediğini belirtmişti. Uzun bir süre konuşulan bu haberler hafta sonu Fahriye tarafından yalanlandı.

Ancak bu süre zarfında dedikodulardan yıpranan çift yaptıkları ortak paylaşımla aralarında bir sorun olmadığının altını çizdi. Başbaşa çekilmiş bir karelerini aynı anda paylaşan çiftten Burak Özçivit bu kareyi iki kalp emojisi ile paylaşırken Fahriye “kalbim” yazdı ve bir kalp emojisi koydu.