Fahriye’den dolgu, Burak’tan satılık araba açıklaması

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Arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen çift, mekanı gece yarısından sonra terketti. Mekan çıkışında arkadaşlarıyla vedalaşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Vip araçlarına geçerken muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

Acarkent'te oturdukları lüks villalarında 6 arabası olan çiftin, komşularının park yeri bulamaması nedeniyle iki arabayı satışa çıkardığı iddialarına Burak Özçivit, “Yok öyle bir şey. Her şey yolunda” diyerek cevap verdi. Fahriye Evcen'in yanaklarına dolgu estetiği yaptığı haberleri karşısındaki iddialara Evcen, “Haberlerin doğruluğu yok” diyerek cevap vererek araçlarına geçerek evlerinin yolunu tuttular.