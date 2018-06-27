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Fahriye’den dolgu, Burak’tan satılık araba açıklaması
Fahriye’den dolgu, Burak’tan satılık araba açıklaması
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve oyuncu eşi Fahriye Evcen önceki gece dışarıda görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Haziran 2018 - 07:31

Arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen çift, mekanı gece yarısından sonra terketti. Mekan çıkışında arkadaşlarıyla vedalaşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Vip araçlarına geçerken muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

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Acarkent'te oturdukları lüks villalarında 6 arabası olan çiftin, komşularının park yeri bulamaması nedeniyle iki arabayı satışa çıkardığı iddialarına Burak Özçivit, “Yok öyle bir şey. Her şey yolunda” diyerek cevap verdi. Fahriye Evcen'in yanaklarına dolgu estetiği yaptığı haberleri karşısındaki iddialara Evcen, “Haberlerin doğruluğu yok” diyerek cevap vererek araçlarına geçerek evlerinin yolunu tuttular.

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