Fahriye’nin karantina selfiesi
Ev karantinası günlerini eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan’la geçiren Fahriye Evcen, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile vaktinin nasıl geçtiğini gözler önüne seriyor.
Oğlunun doğumgününü karantina altında kutlayan güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı son selfiede keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.
Kocasının yanında otururken çektiği selfieyi üstüne kalp resmi çizerek paylaşan Fahriye böylelikle karantina günlerinin nasıl geçtiğini de ortaya serdi.