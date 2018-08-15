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Faik Öztürk: Allah beni öldürmedi
Faik Öztürk: Allah beni öldürmedi
Geride bıraktığımız haziran ayında Nişantaşı'nda bulunan bir hastaneden çıkarken görüntülenen şarkıcı Faik Öztürk, neler yaşadığını anlattı.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 08:41

Şarkıcı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, geride bıraktığımız aylarda apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Faik Öztürk’ün hastane çıkışında tekerlekli sandalyede görüntülenmesinin ardından, çiftten hiçbir açıklama gelmemişti.

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Olayın üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra bir magazin programına konuşan Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk “17 gün hastanede kaldım. Üzerimden sanki TIR geçti ama yiyecek ekmeğim varmış. Allah beni öldürmedi” dedi.

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Son güncelleme: 12:06 - 15.08.2018
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